Lepore ricorda Purgatori: ha fatto tanto per la ricerca della verità

Bologna, 2 ago. (askanews) – “Un giornalista d’inchiesta che ci ha lasciati pochi giorni fa, ha fatto tanto per la ricerca della verità in questo Paese, a partire dalla strage di Ustica ma non solo”. Queste le parole che il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha dedicato ad Andrea Purgatori, durante l’intervento sul palco alla cerimonia per l’anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

“Andrea è una persona a cui Bologna deve riconoscenza – ha aggiunto Lepore – un cittadino che ha servito la democrazia del nostro paese, difendendola da depistaggi, bugie delle gerarchie militari, da chi ricopriva posizioni di governo. In questi giorni i familiari delle vittime della strage di Ustica” l’incidente aereo del 27 giugno 1980 “ci hanno chiesto di dedicargli lo spazio del giardino antistante il museo. Una richiesta – ha concluso il sindaco – alla quale come Comune di Bologna aderiamo volentieri”.