Lepri: Asp, modello ed esempio di giornalismo per tutti

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – L'Associazione stampa parlamentare "piange la scomparsa di Sergio Lepri, storico direttore dell'Ansa, decano dell'Asp, a cui era iscritto dal 1957. Un modello ed esempio per tutti i colleghi, per i giovani alle prime armi e per i tanti giornalisti che si sono succeduti nell'agenzia, ma anche in altre testate, in ruoli di responsabilità nelle redazioni.

Un modello e un esempio di giornalismo con la schiena dritta, del giornalismo 'non schierato' per garantire -riprendendo le sue parole- l'informazione 'necessaria' e 'accessibile' a tutti".

"La notizia certificata e chiara -ricorda la nota dell'Asp- era la sua stella polare, era il contributo che ciascun giornalista deve dare per arricchire il 'patrimonio di conoscenza' di tutti i cittadini. Una linea professionale e morale che non smetteva mai di ripetere ai suoi 'ragazzi', soprattutto nei momenti più critici, nei momenti di difficoltà.

Un concetto che lui sintetizzava con una frase semplice e chiara: i giornalisti hanno il compito di tutelare, con il loro lavoro, la democrazia e la libertà".