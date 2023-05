"L'eredità di Aldo Moro", domani al Senato con Piantedosi e Fioroni

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “L’eredità di Aldo Moro” è il titolo dell’iniziativa che si terrà l’11 maggio alle ore 17.00 presso la sala Capitolare di Palazzo Minerva al Senato, all’indomani del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, data che coincide con il ritrovamento in via Caetani del corpo senza vita di Moro. Un evento organizzato e moderato da Claudia Conte e realizzato in collaborazione con il Centro Studi Aldo Moro.

"È importante ricordare le vittime degli attentati con iniziative dedicate a ciò che accadde, alle persone che furono coinvolte, alla difesa della verità e alla rivendicazione di giustizia", queste le parole della conduttrice Rai che prosegue il ciclo di appuntamenti rivolti al tema della legalità con questa nuova iniziativa in occasione dell’anniversario dei 45 anni dalla morte del Presidente della Dc.

Dopo i saluti introduttivi del senatore Manfredi Potenti, interverranno il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi; il Presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone; Giuseppe Fioroni (già Presidente della Commissione d’inchiesta sul rapimento e la morte di Moro); il sindaco di Benevento Clemente Mastella; il direttore di Rai Quirinale Andrea Covotta. A seguire, la performance teatrale curata dall’attore e regista Pino Calabrese, dal titolo “L’ombra di Aldo Moro” dedicata alla figura di Oreste Leonardi, capo scorta e uomo ombra di Moro.