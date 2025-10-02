L'Eredità delle donne, annunciate le prime ospiti del festival

Milano, 2 ott. (askanews) – L’esperta di IA Gaia Marcus e la linguista Chiara Rubagotti che ha insegnato ad Alexa a parlare in italiano e poi la teologa sudafricana Mpho Tutu van Furth, le “podcaster della menopausa” Valeria Parrella e Lisa Ginzburg, la scrittrice Nicoletta Verna in anteprima italiana con il nuovo libro e l’attrice Matilda De Angelis: annunciate le prime ospiti dell’Eredità delle Donne.

“Un festival nato per celebrare le competenze delle donne sui grandi temi dell’attualità” dice Francesca Parisini di Elastica, coordinatrice della manifestazione. Con la direzione artistica di Serena Dandini, L’Eredità delle Donne tornerà a Firenze e online, dal 21 al 23 novembre. Titolo di questa ottava edizione “IF – Intelligenze Femminili”, un invito ad approfondire il valore, la necessità e la visionarietà delle donne che con la loro mente e i loro gesti hanno messo in atto una rivoluzione, in un momento storico in cui il cambiamento è strettamente legato all’intelligenza artificiale che ha reso possibili progressi straordinari nei campi della medicina, dei trasporti, della comunicazione, della ricerca scientifica. Continua anche lo scouting di eventi e progetti provenienti da tutta Italia da inserire nel Cartellone OFF della manifestazione. C’è tempo fino al 31 ottobre per candidare la propria idea attraverso appositi form di partecipazione che si trovano sul sito ed entrare a far parte del programma diffuso del festival. Le proposte verranno vagliate appena ricevute e andranno a popolare quasi in tempo reale il cartellone online.