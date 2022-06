L’eroe della musica brasiliana Milton Nascimento al TJF 2022

Roma, 7 giu. (askanews) – Il 15 giugno 2022 alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino è in programma uno degli appuntamenti più attesi del Torino Jazz Festival 2022 (Tjf2022), la prima data europea del tour “One Final Music Session” di Milton Nascimento, un eroe assoluto della musica brasiliana, un cantautore celebrato nel mondo per la potenza espressiva con la quale ha rinnovato il ricco repertorio del suo paese.

Una grande festa, per il suo addio ai palchi, che riunisce un gruppo di musicisti affiatati, ancora una volta stretti intorno al suo talento indiscusso.

La decima edizione del Torino Jazz Festival – un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, Main Partner Intesa Sanpaolo e Iren, con il contributo di Fondazione CRT, OGR Torino, ANCoS e Confartigianato Imprese Torino – è in programma dall’11 al 19 giugno. Nove giorni di programmazione e oltre 50 eventi.

Diretto dai musicisti Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, il festival ha visto aumentare di anno in anno il consenso del pubblico e, anche in questa edizione, continuerà a dedicare ampio spazio a produzioni originali create appositamente per l’occasione, che daranno modo agli spettatori di assistere a eventi unici, oltre, naturalmente a concerti, in prima nazionale, di star del jazz.

