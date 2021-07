Roma, 5 lug. (askanews) – L’Azerbaijian pubblica il video di un “vulcano di fango” in attività, qualche ora dopo che delle immagini erano circolate sui social network, mostrando una grande colonna di fumo nel Mar Caspio. Secondo Baku, il vulcano non costituisce una minaccia né per le infrastrutture petrolifere e del gas offshore, né per la popolazione.