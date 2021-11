Roma, 9 nov. (askanews) – Quinta settimana di eruzione per il vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma alle Canarie; immagini spettacolari ma l’aria è difficile da respirare in parte dell’isola, dove vivono 85mila persone. Non ci sono state vittime, ma la lava ha inghiottito quasi duemila edifici e migliaia di famiglie hanno dovuto lasciare le loro case; l’eruzione non accenna a placarsi.

Immagini dell’Istituto Geologico Y Minero spagnolo