Les Plages Électroniques annuncia i nomi definitivi per l’edizione 2022

Sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno alla 16esima edizione di Les Plages Électroniques. L'evento si terrà sulla spiaggia di Cannes.

Lo straordinario festival sulla spiaggia di Cannes Les Plages Électroniques svela la sua line-up definitiva che include i nuovi arrivi DJ Lag, TOBHI™, Parallells, Mr ID, FL!M, Claire Breilly, Header, Cut Killer e Le Pedre che si aggiungono a quelli di David Guetta, Artbat, Birds of Mind, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Bon Entendeur, Monolink, Folamour e molti altri già annunciati per il 5-6 agosto 2022. Per tutte le informazioni, potete visitare il sito plages-electroniques.com.

Les Plages Électroniques 2022, tra musica e party

Cannes, nel sud della Francia, è la splendida location di quello che è uno dei migliori festival balneari d’Europa. Quest’anno si presenta con la line-up più ambiziosa della sua storia, oltre che con una nuova identità visiva e un programma rinnovato che include le migliori star mondiali della musica elettronica, del rap e del pop.

In tutto, 60.000 persone saranno accolte in spiaggia durante i tre giorni e potranno godere dei molteplici palchi che includono la spiaggia, un tetto “Solarium” e la terrazza del Palais des Festivals. Ci sarà anche il famoso palco sull’acqua, un after party all’interno del Palais des Festivals e feste giornaliere in barca su un catamarano, il che significa che la musica andrà avanti dalle 14 alle 5 del mattino.

Le ultime superstar aggiunte includono il pioniere sudafricano della Gqom DJ Lag, i maestri francesi della techno melodica Parallells, lo specialista afro house di Casablanca Mr ID, l’innovatrice techno francese Claire Breilly, l’icona versatile della house e dell’hip hop francese di origine marocchina Cut Killer e molti altri.

Non tutti gli eventi e le feste sono stati annunciati, quindi tenete gli occhi aperti mentre continua il conto alla rovescia per Les Plages Électroniques 2022.

Costi dei biglietti 2022

Per partecipare a Les Plages Electoniques 2022 questi sono i prezzi dei biglieti:

PASS DI 3 GIORNI (senza afterparty) : 100€ +

3 DAY PASS (con afterparty) : 125€ +

BIGLIETTO GIORNALIERO (senza afterparty) : 50 € +

BIGLIETTO GIORNALIERO (con afterparty) : 65 € +

Les Plages Électroniques: cosa sapere sull’evento

Les Plages Électroniques, la cui prima edizione si è svolta nel 2006, in 15 anni si è evoluto sia in termini di contenuti che di formato. Inizialmente, il concetto sviluppato con la città di Cannes era quello di creare un evento estivo e festivo composto da 5 date sparse per tutta l’estate, che offrisse 5 stili di musica elettronica, a 5 euro, sulla spiaggia del Palais Des Festivals. Dopo il successo fulminante della formula, nel 2015 il modello si è evoluto verso un formato più vicino ai festival classici, raggruppando l’evento su 3 giorni. Difficilmente segnati dagli attentati di Nizza del 2016 e del 2020 durante la crisi di Covid, i team di Allover hanno continuato a sviluppare il progetto e a investire per dotarsi dei mezzi necessari a offrire ai frequentatori del festival e della festa una delle più grandi feste in spiaggia di Francia, a Cannes, in una delle più belle baie della Costa Azzurra, la cui fama mondiale è ormai consolidata.