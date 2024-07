L'esercito di Taiwan ha effettuato anche un'esercitazione anti-sbarco

Taiwan, 24 lug. (askanews) – Le forze militari di Taiwan hanno effettuato un’esercitazione anti-sbarco sulle isole Penghu, il terzo giorno delle esercitazioni militari annuali di Han Kuang, che quest’anno sono state lanciate a sorpresa.

Alcune delle esercitazioni previste sono state annullate a causa del passaggio del tifone Gaemi. Le esercitazioni a Taiwan vengono fatte per addestrare le forze armate in un contesto di crescente tensione con la Cina che ha aumentato la pressione militare sull’isola democratica, che Pechino rivendica come parte del proprio territorio malgrado sia de facto indipendente dal 1949.