L'esercito israeliano: colpiti siti Hezbollah in sud Libano

Roma, 11 ott. (askanews) – Israele ha condotto dei notturni nel Libano meridionale uccidendo un cittadino siriano e ferendo altre sei persone.

Secondo l’Agenzia nazionale di stampa libanese, i raid hanno colpito oltre 10 metri di terreno dove erano parcheggiati dei mezzi di trasporto. L’Agenzia nazionale di stampa libanese ha affermato che circa 300 veicoli, tra cui bulldozer ed escavatori, e oltre 100 piccoli veicoli utilitari Bobcat, sono stati distrutti durante i raid.

Le Idf hanno affermato che i raid aerei avevano preso di mira siti di Hezbollah dove il gruppo terroristico stava immagazzinando macchinari pesanti da utilizzare “per ricostruire la sua infrastruttura terroristica nel Libano meridionale”.