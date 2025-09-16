L'esercito israeliano: è iniziata la distruzione di Gaza City

Gaza City, 16 set. (askanews) – Pesanti attacchi notturni su Gaza City. L’esercito israeliano ha annunciato, rivolgendosi agli abitanti sui social attraverso il suo portavoce

di lingua araba, Avichay Adraee, di aver “iniziato a distruggere le infrastrutture di Hamas”. “Gaza City è considerata una zona di combattimento pericolosa; rimanere sul posto vi espone a gravi pericoli.

Spostatevi rapidamente attraverso al Rashid Street verso le aree designate a sud di Gaza, sia in auto che a piedi”, ha continuato.

Fonti mediche palestinesi hanno annunciato che almeno 38 persone sono state uccise dagli spari e dai bombardamenti in diverse zone della Striscia dall’alba. Le stesse fonti hanno spiegato che 23 persone sono state trasferite all’ospedale Al-Shifa, 12 all’ospedale Al-Maamoud e 3 all’ospedale Al-Aqsa.

Il portavoce della Protezione civile di Gaza, Mahmoud Bassal, ha dichiarato alla France Presse che i bombardamenti hanno continuato “intensamente in tutta la città” nella notte, aggiungendo che “il numero di morti e feriti continua ad aumentare”.

“Gaza sta bruciando. Le Idf stanno colpendo con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati delle Idf stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni necessarie per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. “Non cederemo né ci ritireremo finché la missione non sarà completata”, ha aggiunto.