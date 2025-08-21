L'esercito israeliano entra nella periferia di Gaza City

Gaza City, 21 ago. (askanews) – Nessuno spazio per le trattative, ha preso il via il piano militare per l’occupazione di Gaza da parte dell’esercito israeliano. Contingenti dell’Idf sono già entrati nella periferia di Gaza City come ha confermato il portavoce delle Forze di difesa israeliane, generale di brigata Effie Defrin, in quello che ha descritto come il primo passo di un’operazione più ampia.

Forze di terra e di aria stanno colpendo duramente la città, una scuola è stata colpita e ci sono diversi morti e feriti. I Palestinesi cercano di fuggire da Gaza City e mettersi al riparo dalle operazioni di terra israeliane.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato di abbreviare i termini dell’operazione militare per la conquista della città di Gaza al fine di ottenere una rapida sconfitta del movimento integralista islamico palestinese Hamas. Per questo almeno 130mila riservisti saranno richiamati e il servizio dei soldati riservisti, già in servizio, sarà prolungato di un mese. Ma gli israeliani hanno aperto un secondo fronte contro i palestinesi. Il ministro delle Finanze Smotrich ha annunciato l’approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento “E1” in Cisgiordania. Una decisione “storica”, l’ha definita, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo la realizzazione di uno Stato unito di Palestina. “E’la fine dell’illusione dei due Stati” ha detto con toni trionfanti, ma questa decisione è duramente criticata dalla comunità internazionale. L’Anp denuncia: “Il progetto frammenta l’unità del territorio trasformandolo in una vera e propria prigione”. Per Hamas: “Israele disprezza la mediazione attuando il suo piano di conquista”.