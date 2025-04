L'esordio dirompente dei Les Votives, esce l'album Window

Milano, 11 apr. (askanews) – Window è il dirompente Ep di debutto dei Les Votives anticipato dal singolo Feel all right. La band milanese si presenta per raccontarsi e raccontare il loro immaginario nelle sue mille sfaccettature.

“Da Windows speriamo che la gente possa innamorarsi del nostro mondo e la copertina è una copertina un po’ come se ci fosse una persona che sta sbirciando quello che c’è al di là di questa veneziana. È un po’ significato dell’apertura al dialogo, di non aver paura di ascoltare il diverso”.

Un progetto che racchiude le sonorità delle grandi icone del secolo scorso unite alle ispirazioni del presente, tra eleganza e ribellione con uno sguardo aperto verso nuove prospettive, come una giovane rock band sa fare.

“In questo caso abbiamo raccontato tante storie. Ci piace vivere delle storie, poi romanzarle, tornare a casa, fare un po’ il punto di la situazione e mutarle in test e poi musica. Con uno sguardo sul mondo dell’altro, del diverso e dello sconosciuto la giovane band muove i primi importanti passi nel mondo dei live che amano moltissimo. Diciamo che il live è la parte forse più divertente. Infatti abbiamo qualche giorno di pausa adesso ma ci stiamo sentendo male. Non sappiamo più cosa fare come sfogarci. di suonare. No, veramente riusciamo a sfogarci a pieno e anche entrare in contatto con i nostri primi fan è un’emozione indescrivibile”.