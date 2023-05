L'esperto della Casa reale inglese a Domenica In: "Lady Diana è stata uccisa"

Carlo III è stato incoronato da poche ore e la sua vicenda ha riportato in auge la favola triste della sua defunta ex moglie, con un esperto della Casa reale inglese che a Domenica In ha detto: “Lady Diana è stata uccisa”. Vittorio Sabadin e la teoria per cui l’ex moglie di Carlo III sarebbe stata presa di mira da qualcuno sono stati protagonisti a Domenica In con l’esperto che ha risposto alle varie domande di Mara Venier e Alberto Matano.

L’esperto: “Lady Diana è stata uccisa”

Il contenitore era uno speciale sull’incoronazione di Re Carlo III ed ovviamente non si poteva non parlare di Lady Diana, morta tragicamente nel famoso incidente d’auto a Parigi avvenuto nel tunnel sottostante al Pont de l’Alma. E Vittorio Sabadin ha parlato esattamente di quell’incidente mortale. Spiegando: “È stata uccisa dall’apparato di sicurezza degli Al-Fayed che hanno permesso che lei e Dodi uscissero quella sera con una macchina che nessuno voleva guidare perché aveva avuto un incidente ed era estremamente insicura”.

Chi avrebbe voluto la morte della principessa

E ancora: “Poi, alla guida non c’era un autista ma una guardia della sicurezza che aveva bevuto perché aveva finito il suo turno. Quell’auto si è infilata nel tunnel più pericoloso di Parigi a 160 km all’ora e questa è la ragione per la quale Diana ha perso la vita”. E in chiosa: “Non erano assediati da nessuno, non c’erano moto vicine all’auto perché erano molto distaccate”.