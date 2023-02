L'essenza della musica secondo Cacciapaglia in Invisible Rainbows

Milano, 20 feb. (askanews) – Una musica coinvolgente che fa bene all’anima. Roberto Cacciapaglia torna con il nuovo album Invisible Rainbows in cui il Maestro continua il suo lavoro di interazione emotiva, che si conferma sempre una nuova e rinnovata esperienza.

“L’idea ma anche la parte emozionale che è la più importante è che l’arcobaleno è il simbolo della trasparenza, della purezza della luce che arriva dopo la tempesta e l’oscurità per quello che stiamo vivendo su questo un punto di vista ecologico”.

Tre i singoli che hanno anticipato l’album sono già in vetta alle classifiche UK, Italia e Cina.

“Il primo è Atlantis, il continente sommerso girato in Inghilterra, London Sleeps, dedicato a una Londra silente che vediamo poco e Rainbows è l’arcobaleno che portiamo dentro di noi che è meraviglioso come quelli che appaiono nel cielo”.

Caccpiapaglia porta il suo arcobaleno invisibile in tour nei principali teatri italiani, i suoi concerti sono un’esperienza coinvolgente e emozionante.

“Noi dobbiamo partire da noi stesse per evolvere, per me la musica è uno strumento di evoluzione, non è arte fine a se stessa durante i miei concerti non è solo dare musica ma partecipare insieme”.

Nella musica di Roberto Cacciapaglia convivono età classica, tradizione, avanguardie, contemporaneità.

“La grande musica è quella che non ha confini è solo spazio si perdono i generi e rimane solo l’essenza pura”.