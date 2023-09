New York, 12 set. (askanews) – Eleganza sobria e senza tempo, in passerella per la settimana della moda di New York la stilista americana Tory Burch propone per la collezione primavera estate 2024 un’estetica contemporanea che cancella gli stereotipi del femminile e reintepreata i grandi classici della moda. La stilista ha voluto sfilare al Museo di Storia Naturale anche per sottolineare il tipo di donna indipendente e senza schemi che vuole proporre.