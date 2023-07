L'estrema destra supera la Spd nei sondaggi, Scholz: resto fiducioso

Roma, 14 lug. (askanews) – Anche se l’estrema destra ha superato nei sondaggi il partito socialdemocratico, il cancelliere tedesco Olaf Scholz resta fiducioso. Nel corso della tradizionale conferenza stampa d’estate, si è detto convinto che Alternativa per la Germania (AfD) non otterrà risultati tanto diversi da quelli ottenuti alle ultime elezioni federali:

“Perciò ci tengo a rispondere in modo chiaro alla vostra domanda iniziale: sono convinto che l’AfD alle prossime elezioni federali avrà un risultato simile a quello ottenuto nelle ultime”. “Ciò di cui abbiamo bisogno, nelle nostre società e anche da noi in Germania, è serenità per quanto riguarda la vita comunitaria. Ci sono delle idee molto diverse su dove ci piace vivere, come ci piace vivere e questo può funzionare molto bene insieme se non diciamo gli uni agli altri che tutto deve essere a modo nostro, bensì se ognuno può e deve scegliere il proprio modo”.

A settembre 2021 l’AfD ha ottenuto il 10,3% delle preferenze, nei sondaggi attualme nte risulta il secondo maggiore partito dietro l’Unione Cdu-Csu e davanti alla Spd, tra il 17 e il 21%.