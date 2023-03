Letizia Moratti ci riprova: dove e con che partito vuole candidarsi

Alcune indiscrezioni, rilanciate dal Corriere della Sera, fanno sapere che Letizia Moratti avrebbe intenzione di riprovarci e di tentare una nuova avventura politica.

Letizia Moratti ci riprova: dove vuole candidarsi

Alcune indiscrezioni, rilanciate dal Corriere della Sera, fanno sapere che Letizia Moratti, ex candidata alle regionali in Lombardia con il Terzo Polo, potrebbe tentare una nuova avventura politica. Nel mirino potrebbero esserci le europee del prossimo anno. Questa circostanza è stata confermata dalla diretta interessata. Nel corso di un incontro a San Patrignano, Letizia Moratti ha fatto sapere che non si tratterebbe di “un partito personale” ma di una realtà in cui mostrare le esperienze che ha maturato a livello locale.

Letizia Moratti ci riprova: con che partito vuole candidarsi

Sull’eventuale neo-partito, Letizia Moratti ha spiegato che non si deve trattare di “un partito personale con una costruzione verticistica e un leader che si impossessa di un’area“, ma che bisogna immaginarlo come “una piramide rovesciata“. Al vertice la base delle esperienze locali e alla base un vertice che unisca le anime del soggetto. “La mia proposta è di costruire assieme, senza veti, senza personalismi, senza leadership precostituite, con l’umiltà di mettersi a lavorare a questo progetto e anche con l’umiltà di dire: lasceremo il posto ai giovani” ha concluso Letizia Moratti.