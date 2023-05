"Let's talk Vienna", investire e crescere nella capitale austriaca

Roma, 15 mag. (askanews) – Si è tenuta all’Ambasciata d’Austria a Roma la Tavola Rotonda “Let’s talk Vienna” su dati, fatti e curiosità dell’ecosistema imprenditoriale della capitale austriaca come hub per lo sviluppo di tecnologie avanzate. L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Austria a Roma e da ADVANTAGE AUSTRIA, con il supporto di INVEST in AUSTRIA e di Vienna Business Agency, ha costituito una speciale occasione per condividere i principali indicatori economici, i settori chiave e i top trends emergenti, oltre che per illustrare le esperienze di alcune aziende italiane già insediate nel Paese e approfondire le opportunità offerte dall’Austria agli imprenditori italiani che intendano espandere internazionalmente la propria attività.

Hanno dato il benvenuto l’Ambasciatore austriaco Jan Kickert e la Direttrice di ADVANTAGE AUSTRIA Italy Gudrun Hager, che hanno poi lasciato agli ospiti il momento del confronto. Fra i relatori austriaci della Tavola Rotonda, sono intervenuti Marion Biber (Direttore per l’Italia di – INVEST in AUSTRIA) e Daniel Chladek (Vienna Business Agency).

Come ha spiegato Marion Biber “l’Austria è il primo Paese in Europa per registrazione di brevetti. Inoltre, nel 2022 è stata approvata la riforma fiscale eco-sociale che, tra le altre cose, prevede una riduzione delle imposte sui redditi societari e sui salari, oltre a una tassa sulle emissioni di gas serra. In particolare, l’imposta sul reddito societario sarà ridotta dal 25% al 24% nel 2023 e ulteriormente al 23% nel 2024; le imprese riscontreranno uno sgravio totale fino a 700 milioni di euro per la riduzione dell’imposta sul reddito.”

A testimonianza dei vantaggi di fare impresa in Austria, hanno partecipato alla Tavola Rotonda Stefano Mizzella (TAG Talent Garden) e Stefano Natali (Sistema GmbH).

Nel 2022 il dipartimento INVEST in AUSTRIA di Austrian Business Agency (ABA), l’ente governativo che ha il compito di promuovere su scala internazionale gli investimenti esteri e il lavoro qualificato in Austria, ha supportato 358 aziende internazionali che in totale hanno investito 490,7 milioni di euro e creato 2.893 posti di lavoro. Di tutte le nuove aziende, 31 sono italiane e confermano l’Italia quale tradizionale secondo investitore in Austria, dopo la Germania.

Mentre, in generale, l’ICT si conferma il settore industriale più importante in termini di insediamenti di aziende e investimenti di espansione, le scienze della vita continuano a crescere e sono già il quarto settore più importante. Ben 46 startup internazionali e 44 progetti di R&S mostrano, infine, una chiara tendenza all’innovazione.

A testimonianza dell’effervescenza del settore delle startup in Austria, dal 30 maggio al 7 giugno 2023 si terrà nella capitale austriaca ViennaUP, un festival decentralizzato e aperto al pubblico sul futuro della tecnologia, dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Fra tutti gli eventi di ViennaUP, il Connect Day (31 maggio) è il più importante per fare networking, e si focalizza sulle aziende che cercano prodotti e servizi innovativi per le start-up, creando un flusso di innovazione.

Inviati del 12/05/23 15:15 — Audio – BRA Video vienna 00:00:00:00 20230512_video_15153889 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00