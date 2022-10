Letta a Meloni: discorso identitario, non si è capito cosa farà

Milano, 25 ott. (askanews) – “Non è stato chiarissimo cosa farà in questi 5 anni e soprattutto nelle prossime settimane e mesi, ha fatto un discorso che parla a una parte di Italia carico di identità, non ci spaventa questo aspetto perché noi abbiamo un sistema di valori e di identità”. Così il segretario del Pd Enrico Letta nel suo discorso alla Camera annunciando il no alla fiducia al governo Meloni.