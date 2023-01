Home > Askanews > Letta all'Assemblea Pd: amarezze e ingenerosità le tengo per me Letta all'Assemblea Pd: amarezze e ingenerosità le tengo per me

Roma, 21 gen. (askanews) – “È stato giusto tenere duro, le amarezze e le ingenerosità le tengo per me, noi siamo una comunità viva lo abbiamo dimsotrato in questi mesi”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando all’assemblea del partito a un mese dalle primarie del 26 febbraio in cui verrà scelto il suo sostituto o sostituta. “Abbiamo una grande responsabilità che è quella di fare bene l’opposizione e di fare cambiare idea al governo su tante scelte sbagliate”, ha aggiunto.

Roma, 21 gen. (askanews) - "È stato giusto tenere duro, le amarezze e le ingenerosità le tengo per me, noi siamo una comunità viva lo abbiamo dimsotrato in questi mesi". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando all'assemblea del partito a un mese dalle primarie del 26 febbraio in ...