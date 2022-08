La replica alla proposta di Giorgia Meloni da parte di Enrico Letta con il leader Dem che alza un muro sul Pnrr dell'Italia: “Va attuato così com’è”

In una intervista al Messaggero Enrico Letta alza un muro sul Pnrr: “Va attuato così com’è” secondo il segretario del Partito Democratico la strada della rinegoziazione è da escludere. Ecco cosa ha detto il leader Dem sul provvedimento Ue portato a casa da Giuseppe Conte e messo in azione esecutiva da Mario Draghi: “Il Piano va attuato così com’è.

La rinegoziazione non è la strada da percorrere“.

Enrico Letta alza un muro sul Pnrr

Quella di Letta è a tutti gli effetti una replica alla proposta della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, di rivedere il Pnrr. Ha spiegato il dem: “Chi chiede di cambiare in corsa confessa implicitamente di non riuscire a mantenere gli impegni”. A parere di Enrico Letta il solo risultato di una rinegoziazione del Pnrr sarebbero “ritardi notevoli proprio quando bisogna correre nell’attuazione del Piano“.

La proposta Dem per abbassare le bollette

E ancora: “Per abbassare le bollette del gas il Partito Democratico ha proposto la bolletta luce sociale per famiglie e micro-imprese, basata solo su energia rinnovabile e prezzi calmierati, grazie a contratti di acquisto decennali“. E per le famiglie a basso reddito la proposta dem è “subito, un prezzo pari a zero fino al 50% del consumo medio dei singoli nuclei, nel medio periodo un forte investimento sulle rinnovabili“.