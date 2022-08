Letta come Meloni in 3 lingue: “Pd è Europa, lei è Orban-Vox”

Roma, 13 ago. (askanews) – Il Segretario del PD, Enrico Letta, in un video destinato alla stampa internazionale, ricorda le “pericolose alleanze europee di Giorgia Meloni, i voti contro il Next Generation EU del gruppo della leader di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e i fallimenti della destra italiana, come la bancarotta sfiorata nel 2011 a causa del governo Berlusconi”.

Nel video – girato in francese, inglese e spagnolo Letta spiega il progetto europeo del Partito Democratico definendo “l’europeismo, insieme alla protezione dell’ambiente e ai diritti sociali e civili, come uno dei valori fondanti del partito che dirige.

Il Segretario del PD annuncia una battaglia elettorale all’insegna di un programma progressista e in profondo contrasto con la proposta reazionaria e conservatrice delle destre”.