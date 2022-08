Letta contro la Meloni “Indecente il video pubblicato dello stupro”

Calenda: "Propaganda sullo stupro immorale, Meloni si vergogni"

Si scalda sempre più la campagna elettorale per le elezioni programmate a settembre. Argomento di oggi un video di uno stupro postato da Giorgia Meloni. L’atto ha ovviamente portato alle reazioni indignate dei suoi avversari politici Calenda e Letta.

Letta: “Indecente che Meloni abbia postato il video dello stupro”

Dure le parole del leader del centro sinistra nel corso della trasmissione a Radio24: “Il video postato da Meloni su uno stupro è indecente e indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale sui confronti, non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”. Il segretario del Pd ha poi rincarato la dose: “Soltanto votando per noi si può avere una alternativa alla destra, votando per altri significa agevolare la marcia delle destre in questa campagna elettorale”.

Anche Calenda non ha perso l’occasione per dire la sua su Twitter: “Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati“. Ci si aspetta dunque nelle prossime ore una reazione dalla leader di Fdl, che spesso ha accusato i rivali di attaccare ingiustamente lei ed il suo partito ma che questa volta, sembra aver messo proprio un piede in fallo.