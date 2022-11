Milano, 5 nov. (askanews) – “Quando il governo farà una proposta valutermo la proposta ma per noi la coeranza è fondamentale: l’aiuto alla resistenza ucraina è un punto fermo”. Così il segretario del Pd Enrico Letta dal corteo per la pace in Ucraina organizzato da Europe for peace.

Le condizioni per la pace sono che “la Russia si ritiri dall’Ucraina, bisogna che smetta l’invasione della Russia questo è il punto essenziale”.