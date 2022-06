Letta: Ius Scholae è tema parlamentare, il governo non c’entra

Roma, 30 giu. (askanews) – Lo Ius Scholae è materia parlamentare, non ha senso che Lega e Fratelli d’Italia colleghino la discussione del provvedimento alla tenuta del governo. Lo ha detto nel suo discorso alla Direzione del Pd il leader del partito democratico Enrico Letta.

“L’atteggiamento di voltafaccia che c’è stato in parlamento da parte di diversi gruppi di centrodestra rappresenta per me una grande sorpresa lo dico molto francamente, e soprattutto rappresenta una grande sorpresa legare la discussione del provvedimento in aula alla sopravvivenza del governo” ha detto Letta.

“Noi oggi facciamo un appello al Parlamento perché il Parlamento non manchi questa occasione importantissima, l’occasione di dare a tanti ragazzi e ragazze che sono italiani fino al midollo anche la formalità di essere italiani attraverso la scolarità. Non è lo Ius Soli, quindi anche noi siamo arrivati al compromesso pur di ottenere un risultato. Ma su questo non abbiamo intenzione di tirarci indietro, non subiremo ricatti perché così fanno tutti i paesi europei, perché riteniamo che questa scelta renda l’Italia più moderna ed inclusiva, e perché gli italiani sono d’accordo, hanno dimostrato di essere molto più avanti della loro classe politica” ha aggiunto Letta.