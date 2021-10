Letta: “La destra è battibile, e il centrodestra non c’è più”

Roma, 5 ott. (askanews) – “La destra è battibile”. Così il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato il risultato delle elezioni comunali in cui il centrosinistra ha largamente prevalso, conquistando al primo turno Milano, Bologna e Napoli e arrivando al ballottaggio a Torino e Roma.

“Abbiamo dimostrato che la destra è battibile, che questa idea che quando mi è stato chiesto a marzo di tornare, si sentiva come ineluttabile il fatto che il paese stava andando verso una vittoria della destra di Salvini e Meloni.

Sei mesi dopo, oggi, mi sembra che il dato si assolutamente chiaro. La destra è battibile, ha sbagliato completamente campagna elettorale, ma è questo centrodestra che non c’è più, perché il centrodestra vinceva quando c’era un federatore, che era Berlusconi. Senza Berlusconi il centrodestra non è più in grado non solo di essere una cosa unica, ma di scegliere candidati che siano in grado di essere vincenti e di essere vincente a livello nazionale”.