Letta: non slitti transizione ecologica, ma tutela made in Italy

Roma, 28 lug. (askanews) – “Il grande tema che abbiamo davanti è il fatto che non possiamo non immaginare che la salvaguardia del nostro ambiente sia il centro di tutto. Dobbiamo fare un grande sforzo in Europa: io credo che l’Italia debba garantire il suo futuro industriale ma gli obiettivi di transizione ecologica devono essere raggiunti nei tempi previsti, non spostandoli in avanti nel tempo o la prossima estate sarà ancora peggiore di questa”.

Lo ha il detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando all’assemblea di Coldiretti in corso a Roma.

“Noi faremo il massimo perchè l’Ue vada avanti sul tema della riduzione delle emissioni ma anche perché questo non sia uno svantaggio per noi e per il nostro made in Italy”, ha concluso Letta.