Letta se la gioca a Vicenza: “I Veneti si ricorderanno di chi ha tradito Draghi”

Perché Enrico Letta se la gioca a Vicenza per le elezioni del 25 settembre: vuole il voto degli imprenditori penalizzati dal "colpo di mano" di Salvini

Enrico Letta se la gioca a Vicenza e su Twitter spiega perché: “I Veneti si ricorderanno di chi ha tradito Draghi”. La ricetta elettorale per il 25 settembre del segretario Dem per far breccia in un “fortino storico” della Lega è quella di agire sugli imprenditori penalizzati dal “colpo di mano” in cui anche Matteo Salvini a suo dire avrebbe avuto un ruolo.

Ha scritto Letta: “Mi candido a Vicenza, sfido la Lega nel cuore del Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi ha tradito Draghi preferendo la Meloni“.

Perché Letta se la gioca a Vicenza

“Noi abbiamo ascoltato le imprese, chi voleva stabilità e riduzione delle tasse sul lavoro”. Enrico Letta ha poi ribadito questi concetti in una intervista al “Giornale di Vicenza”. Lui si candida in Veneto perché “penso che la nostra campagna elettorale non debba essere in difesa ma in attacco.

Vede, fosse stata in difesa mi sarei candidato in Toscana ma così facendo avrei trasmesso il messaggio di un segretario nazionale che si rinchiude nella fortezza protetta”.

“Incursione dove la partita è più dura”

E poi: “Invece voglio dimostrare che queste elezioni possiamo vincerle, quindi ho deciso di fare un’incursione laddove la partita è più difficile, laddove i risultati del Pd sono oggettivamente più bassi che altrove, laddove, soprattutto, il numero di coloro che hanno tradito Draghi è altissimo”.