Letta si dimette: chi potrebbe essere il nuovo segretario del PD?

Enrico Letta si dimette da segretario del PD. Ha deciso di passare la mano, spiegando che ora tocca ai più giovani. Ci sono già dei favoriti per la poltrona per la segreteria.

L’attuale segretario, dopo il 19% alle urne e la sconfitta elettorale, ha deciso di dimettersi. “Assicurerò la guida del partito nelle prossime settimane verso il congresso al quale non mi ripresento candidato, tocca ad una nuova generazione” ha dichiarato. Un percorso verso il congresso che si terrà a marzo 2023. Letta ha dichiarato che è stato raggiunto “l’obiettivo di tenere il Pd unito, ma non quello di fermare la destra” e dà la colpa a Conte per quanto accaduto.

Ha anche ammesso che il Pd tornerà a dialogare con il M5s “ma saranno altri a dover gestire tutto ciò e il fatto che non sia io può agevolare“.

Chi sarà il successore?

“Bene ha fatto Letta ad indicare la strada che tutti insieme percorreremo nelle prossime settimane verso il Congresso che dovrà essere, ora più che mai, il momento per discutere della nostra identità e della nostra funzione al servizio del Paese” è la posizione espressa da fonti di Base riformista.

Il congresso “non sia uno scontro sui nomi, che non interessa a nessuno e non risolve nulla, ma un confronto di idee per un vero rinnovamento e rilancio del Pd” ha scritto sui social Laura Boldrini, rieletta deputata del Pd. Ci sono due candidati molto forti come successori, entrambi provenienti dall’Emilia Romagna. Uno sarebbe Stefano Bonaccini, attuale presidente della Regione, considerato il “favorito“. L’altra candidata è Elly Schlein, che però non è iscritta al PD.

Ha 37 anni, è un’ex europarlamentale, oggi vice-governatrice di Bonaccini. Più deboli le candidature di Andrea Orlando e di Beppe Provenzano.