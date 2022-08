Letta su alleanze: volontà di intesa, ma no a veti e sportellate

Roma, 1 ago. (askanews) – “Non veti, non sportellate” lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo al termine dell’incontro con gli amministratori locali del partito

“Bisogna convincere tutti, e per farlo non bisogna essere escludenti ma inclusivi. Sono pronto a incontrare tutte le anime del possibile centrosinistra, da quelle liberali, riformiste, conservatrici a quelle più di sinistra, ambientaliste, senza che si cominci con i veti e le esclusioni soprattutto personali: ‘quello è incompetente..’ ma che modo è?” ha spiegato il segretario del Pd Enrico Letta, parlando ai sindaci del partito, riferendosi in particolare a Calenda e Della Vedova e alle condizioni poste per un’alleanza.

“Con Calenda ci eravamo stretti la mano, eravamo d’accordo, poi questa strada è stata fatta saltare. Ma per me stringere la mano significa qualcosa di importante”. Dunque “serve un accordo elettorale per un’alternativa vincente a questa destra” ma “patti chiari e amicizia lunga…”.

“C’è volontà di intesa, ma no a veti e sportellate” ha spiegato Letta.