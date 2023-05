Lettera della mamma di Alice Scagni, uccisa dal fratello un anno fa: "In queste ore chiedevamo aiuto, inascoltati"

Un anno fa Alice Scagni è stata uccisa da suo fratello. La mamma ha deciso di scrivere una lettera, per far sentire la sua voce.

Lettera della mamma di Alice Scagni, uccisa dal fratello un anno fa: “Siamo stati lasciati soli”

Antonella Zarri, mamma di Alice e Alberto Scagni, ha deciso di scrivere una lettera aperta e postarla su Facebook. Il Primo Maggio 2022, il figlio Alberto ha ucciso sua sorella Alice, sotto casa sua a Genova, nel quartiere Quinto, con 19 coltellate. “Dobbiamo arrenderci? Oggi è il primo Maggio. Credo che molti sappiano a Genova cosa è accaduto esattamente un anno fa. In queste ore Alberto Scagni, in piena crisi psicotica minacciava di morte suo padre” con queste parole inizia la lettera della donna. “Graziano, impotente e spaventatissimo, registrava le seconda chiamata. La voce di nostro figlio non mentiva sulla follia che lo stava travolgendo. Dopo aver minacciato suo padre, Alberto aveva chiesto di sua sorella. Abbiamo tentato di trasmettere i suoni agghiaccianti di quella voce alla Polizia. Ma era, come oggi, il 1 Maggio, la festa dei lavoratori. Abbiamo tentato di denunciare nostro figlio ma siamo stati lasciati soli” ha scritto ancora la donna.

La lettera della mamma di Alice Scagni: “Ci hanno rimandato al lunedì successivo. Ma Alberto ed Alice non hanno più avuto un lunedì”

Su questa drammatica vicenda sono stati aperti due filoni di indagine. Uno relativo all’omicidio di Alice, che ha portato Alberto in carcere, e uno sulle eventuali omissioni e il presunto mancato intervento da parte delle forze dell’ordine, come denunciato dai genitori. “Non sono intervenuti e ci hanno rimandato al lunedì successivo. Ma Alberto ed Alice non hanno più avuto un lunedì. Questa è la sola ed unica verità. Quella che tutti hanno ben compreso. È terribilmente semplice” ha scritto ancora Antonella Zarri. Alice Scagni aveva un figlio di 2 anni ed era diventata un’avvocata di successo. La vita del fratello Alberto, con gravi problemi di epilessia, deragliava sempre di più e lui si autoproclamava vittima del mondo, incolpando la sua famiglia di averlo messo da parte.

“Ma per la Procura Alberto Scagni non è matto perché è l’unico responsabile di tutto quanto è accaduto. Così è più semplice. Non è gravemente infermo di mente. Ha torto il Perito del Giudice e ragione il consulente del Pm che ha stabilito, ancor prima di ogni perizia, che Alberto Scagni è un simulatore ed un callido assassino” ha scritto la donna, spiegando che sarebbe andata in carcere a trovarlo, ma che è stato lui a rifiutare di incontrarlo. “Tra poche ore, un anno fa, verrà uccisa nostra figlia Alice. Un tragico destino. Una tragedia enorme. Mostruosa. Che queste ore siano di riflessione per coloro che, sollecitati invano da due anziani genitori disperati, non sono voluti intervenire in loro soccorso. Che ogni minuto che passa sia per loro un peso sulla coscienza con il quale dover fare i conti” ha concluso la mamma di Alice.