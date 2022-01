Lettera di minacce al ministro del Lavoro Andrea Orlando: indagini sul contenuto della busta

Il ministro Andrea Orlando ha ricevuto una lettera di minacce: nella busta sarebbe stata presente anche una sostanza su cui si sta indagando.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stata consegnata una busta con una lettera di minacce indirizzata al titolare del dicastero Andrea Orlando. Sono ancora in corso le analisi di rito per comprendere di più sull’accaduto.

Minacce al ministro Andrea Orlando

Secondo quanto appreso, il ministro non era presente al momento della consegna e ad aprire il pacchetto sarebbe stato un membro della segreteria, poi assistito dal personale sanitario che l’ha messo in isolamento per le analisi di rito delle autorità competenti.

Dopo la segnalazione sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti dell’ispettorato della Polizia di Stato del Ministero. Stando ad alcune indiscrezioni, all’interno della busta sarebbe stata presente una sostanza con la quale la persona che l’ha aperta è venuta in contatto.

Le indagini sono dunque per ora concentrate sul comprendere di cosa si tratti.

Minacce al ministro Andrea Orlando: solidarietà dalla politica

Tanti i messaggi di solidarietà espressi dal mondo politico al ministro Orlando. Dalla capogruppo del Partito Democratico Simona Malpezzi (“Non si farà intimidire dai violenti”), a Teresa Bellanova (“Vicinanza, mia e di Italia Viva, per il gesto vile che condanniamo con forza”) fino a Giovanni Toti (“Questi attacchi a esponenti di ogni forza politica e a figure impegnate ogni giorno nella gestione della cosa pubblica sono del tutto inaccettabili”), esponenti di tutti gli schieramenti si sono uniti nel condannare l’accaduto.