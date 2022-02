Letteratura: i Taobuk Awards 2022 a Paul Auster, il Nobel Parisi e Houellebecq (2)

(Adnkronos) – I Taobuk Awards vengono assegnati a personalità di alto profilo del mondo letterario, artistico e civile. Sono stati ben 45 coloro ai quali è stato conferito il prestigioso riconoscimento (l’elenco completo è disponibile qui). A ricevere il Taobuk Award, tra gli altri, anche quattro premi Nobel: Svetlana Aleksievič, Mario Vargas Llosa, Orhan Pamuk, Olga Tokarczuk.

Romanziere, saggista, poeta, sceneggiatore, Paul Auster è nato nel 1947 a Newark (New Jersey, Stati Uniti). Tra i maggiori cantori della New York degli ultimi trent'anni (protagonista di tanti suoi romanzi di successo, da Trilogia di New York a Follie di Brooklyn), è autore delle sceneggiature di Smoke, Blue in the Face, Lulu on the Bridge. Nel 2022 Einaudi pubblicherà il suo nuovo lavoro Ragazzo in fiamme.

Nato nel 1956 a Saint-Pierre (nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion), Michel Houellebecq è una delle voci più graffianti, controverse e rilevanti della letteratura europea contemporanea.

Ha pubblicato libri amati e discussi in tutto il mondo come Le particelle elementari, Piattaforma, La carta e il territorio (Premio Goncourt nel 2010), Serotonina. A gennaio è tornato in libreria con Annientare (La Nave di Teseo). Nato nel 1948 a Roma, il fisico e accademico Giorgio Parisi ha ricevuto nel 2021 il premio Nobel per la Fisica per gli studi condotti dagli anni Settanta nella fisica dei sistemi complessi. Il Nobel si aggiunge ad altri prestigiosi riconoscimenti, come la Medaglia Boltzmann (1992), il Premio Lagrange (2009), la Medaglia Max Planck (2010), il Premio Wolf (2021).

A novembre ha pubblicato In un volo di storni (Rizzoli).

Dal 2011, il festival letterario internazionale Taobuk di Taormina raccoglie le tradizioni cosmopolite e culturali della città siciliana (rifugio di Tennessee Williams e Truman Capote, Pablo Picasso e Richard Strauss) per unire le fascinazioni della letteratura alla bellezza dei luoghi. Ogni anno Taobuk sceglie un tema centrale – una chiave di lettura del mondo – attorno a cui costruisce un calendario di incontri, mostre, spettacoli e altri eventi, con la partecipazione di scrittori, pensatori e artisti italiani e internazionali.