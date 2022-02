Letteratura: sindaco Pavia, 'morto Mino Milani, sarà sempre nostra penna più brillante'

Milano 10 feb. (Adnkronos) – “Mino Milani non c’è più. Aveva 94 anni e, ciononostante, nessuno di noi era preparato a un evento del genere". Così il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, in una nota annuncia la morte dello scrittore Mino Milani.

Una morte a cui, nonostante l'età, la comunità era impreparata. "Lo impedivano la sua vitalità di pensiero, la freschezza delle sue pagine, la passione tutta giovanile con cui ancora oggi raccontava la nostra Pavia. Anzi: la vita, vista attraverso la nostra bella città e le sue storie", spiega Fracassi, sottolineando come Milano "lascia in dono un bagaglio di situazioni, atmosfere, memorie, colori che non sfumano. Come primo cittadino rimpiango lo scrittore e l’intellettuale.

Come uomo rimpiango l’amico, l’amico di una vita. Avremmo dovuto incontrarci questa settimana. Non stava bene e non è stato possibile".

Al periodo di Natale risale l'ultimo incontro tra i due. "Abbiamo rievocato insieme, in più di un’occasione, quel giorno prezioso in cui, due anni fa, al teatro Fraschini, lui e la senatrice a vita Liliana Segre ci avevano regalato momenti indelebili. Era il 3 febbraio 2020: proprio il giorno del suo compleanno.

Un abbinamento che avevo voluto per celebrare la loro esperienza, diversa ma egualmente importante, di fronte a 700 studenti", ricorda il sindaco di Pavia, che conclude: "Milani è stato la nostra penna più brillante. Lo sarà sempre. Ciao Mino.”