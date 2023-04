Lettonia: "Nato è l'alleanza più forte della storia"

Riga, 27 apr. (askanews) – “La NATO è l’alleanza più forte della storia” ma bisogna contribuire alla difesa. Lo afferma in una video intervista ad askanews la viceministra degli Esteri lettone Gunda Reire, segretario parlamentare del ministero degli Esteri della Lettonia.

“Stiamo costruendo una base militare completamente nuova qui in Lettonia, un’altra – afferma – abbiamo già raggiunto il 2% del PIL in spesa per la difesa e abbiamo in programma di raggiungere il 2,5 nel 2025 e il 3% nel 2027. Ma c’è una ragione per questo e lo sapevamo fin dall’inizio degli anni ’90. Ed è questo quello che cerchiamo di dire a tutti voi occidentali: noi viviamo accanto all’aggressore”, dichiara, in riferimento agli oltre 200 km di confine con la Russia.

Reire aggiunge poi qualcosa che certo non è un dettaglio.

“La popolazione lettone apprezza l’appartenenza alla Nato. È molto molto importante che l’anno scorso al vertice di Madrid si sia deciso che il Battle group (in Lettonia, Campo base di Adazi, ndr) venga elevato a un livello di Combat capable brigade (sostanzialmente un aumento del numero di soldati, ndr): questo è molto molto importante per noi”, aggiunge Reire.