Leucemia mielomonocitica cronica: cos'è la malattia che ha colpito Berlusconi

Leucemia mielomonocitica cronica: cos’è la malattia che avrebbe colpito Silvio Berlusconi anche se persone a lui vicine hanno detto che non risulta tale diagnosi. Sintomi, terapia e conoscenze attuale su una patologia che tende ad insorgere in età avanzata sono al centro dell’attenzione pubblica dopo il ricovero in terapia intensiva del leader di Forza Italia al San Raffaele di Milano.

Premessa: in questa sede si analizza una diagnosi ufficiale. La Leucemia mielomonocitica cronica colpisce generalmente persone in età avanzata, in media intorno ai 70 anni. Non è fra le neoplasia sanguigne più aggressive ma “rappresenta comunque un grave problema di salute”. La forma leucemica di cui soffrirebbe Silvio Berlusconi, come comunicato oggi nel ‘bollettino’ diramato dall’ospedale San Raffale di Milano, è una malattia cronica che ha un rischio elevato di evoluzione clinica. Quale?

I dati Airc e le possibilità di terapia

Quello che si trasformi in una leucemia mieloide acuta, quella davvero pericolosa. I dati dell’Airc spiegano che si tratta di una patologia relativamente rara: in Italia colpisce circa 2 persone (2,4 per gli uomini e 1,8 per le donne) ogni 100.000. Il Riformista spiega che “si stimano quindi ogni anno circa 650 nuovi casi tra gli uomini e 500 tra le donne”. E le possibili cure? Una cura c’è e se ne era parlato a proposito del caso dello scrittore Alessandro Baricco: il trapianto di cellule staminali da un donatore.