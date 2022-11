Levante è tornata a sfogarsi via social dopo aver accompagnato sua figlia Alma Futura in ospedale.

Levante: lo sfogo per la figlia al pronto soccorso

Già nei mesi scorsi Levante si è sfogata pubblicamente perché alle visite della figlia Alma Futura sarebbe stato permesso a solo uno dei due genitori di entrare. Nelle ultime ore la cantante ha portato la sua bambina al pronto soccorso per una brutta tosse e a seguire lei stessa si è sfogata via social affermando che anche in questo caso non è stato permesso a lei e al suo compagno di entrare insieme in ospedale.

Sui social Levante ha replicato a tutti coloro che le hanno fatto notare che, se tutti i genitori accompagnassero insieme i figli, si intaserebbero gli ospedali (questione che, ovviamente, non è consigliabile in un momento in cui ancora si cerca di tenere sotto controllo i contagi da Coronavirus specialmente per le categorie più a rischio).

“Come al solito si resta fuori, uno dei due resta fuori. So che sono le regole però soprattutto quando sono così piccoli non è bello.

I genitori sono due, se ci sono. E se ci sono e sono due è bene che entrino entrambi. Capisco i medici che mi stanno scrivendo e dicono ‘intasate gli ospedali’, ‘non c’era bisogno che andaste lì’, ‘potevate aspettare il pediatra’. No perché non aspetto il pediatra, quella di “una madre di nove mesi e quindi senza nessuna esperienza, più semplicemente: con molta paura quando la propria figlia sta male”, ha scritto la cantante via social.

La cantante a seguire ha tranquillizzato i suoi fan sulle condizioni di sua figlia, Alma Futura, nata dall’amore per l’avvocato Pietro Palumbo.