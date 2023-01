Levante, il grave lutto: "Lascia dentro di me un grandissimo vuoto"

Levante, il grave lutto: "Lascia dentro di me un grandissimo vuoto"

Levante è stata colpita da un grave e doloroso lutto e ha scritto un commovente messaggio via social.

Levante ha annunciato via social la scomparsa di sua nonna Rosalia, a cui era legatissima.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà in questo momento particolarmente difficile.

Levante: il lutto

In queste ore Levante è stata colpita da un tragico e doloroso lutto: sua nonna Rosalia è scomparsa. La cantante ha scritto un commovente post via social per annunciare la scomparsa della nonna e ha mostato con alcune foto e video alcuni dei momenti da lei trascorsi insieme alla donna che l’ha vista crescere e che, nell’ultimo anno, era stata più felice che mai di conoscere la sua bisnipotina, Alma Futura.

“Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre”, ha scritto la cantautrice, e ancora: “Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia.

Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. ‘Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!’ ‘Se, se!’”

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso il loro calore e il loro affetto in questo momento particolarmente difficile. Tra questi vi sono stati anche Emma Marrone, Elisa, Nek e tantissimi altri.

Levante era molto legata a sua nonna e spesso sui social si era mostrata in sua compagnia, raccontando aneddoti della sua vita quotidiana o della sua infanzia.