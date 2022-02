Levante mamma per la prima volta: è nata la figlia della cantante

Levante ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, nata dall'amore per Pietro Palumbo.

Levante è diventata mamma per la prima volta: attraverso i social la cantante ha annunciato la nascita della sua bambina, Alma Futura, nata dall’amore per Pietro Palumbo.

Levante: è nata la figlia

Fiocco rosa in casa di Levante: la cantante ha dato alla luce la sua bambina, il cui arrivo era stato annunciato alcuni mesi fa con una tenera lettera da lei scritta e condivisa via social. La figlia della cantante è il frutto dell’amore per l’avvocato siciliano Pietro Palumbo, da sempre lontano dallo show business.

I due hanno vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo ma di recente la cantante ha pubblicamente raccontato quanto la maternità – che non era stata da lei cercata – l’avesse resa felice e consapevole:

“Non ho cercato di diventare madre e ho scoperto tardi di essere incinta, al terzo mese.

Avevo paura fosse invalidante, invece ho saltato su e giù dal palco fino a quale mese fa. Se fosse stato diverso mi sarei buttata giù probabilmente, l’avrei vissuta male. Essere incinta vuol dire che tante cose cambiano e invece io ho cercato di non cambiare nulla intorno a me, mi sono ributtata nella musica”, ha confessato, e ancora: “Questa novità non cambierà la vecchia vita, la riempirà, diventerà più affollata, piena.

Ho un carattere forte, che però è come alleggerito dalla gravidanza. Non vedo questa nascita come la fine di una vecchia me. La vedo come una sorta di trasloco: porto me stessa in una nuova casa”.

L’annuncio della gravidanza

La cantante ha annunciato di essere incinta con una tenera letta dedicata alla sua bambina, il cui nome è rimasto top secret fino alla fine della gravidanza. “Da tutto questo viaggio, cosa te ne pare della vita? Per ora l’hai vista soltanto dal mio ventre, al buio.

Ma quando nascerai, figlia mia, quando verrai alla luce, io ti darò il mondo”, aveva scritto la cantante nel messaggio, che aveva fatto il pieno di like sui social.