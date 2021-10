Levante mostra per la prima volta la pancia in abito da sera, i fan: “Sei stupenda”

Levante ha mostrato per la prima volta le curve della sua gravidanza durante una serata evento organizzata da Bulgari.

Levante incinta: le prime foto

Per l’occasione la cantante ha indossato un sensuale abito Dolce e Gabbana, e per la prima volta ha mostrato le curve della sua gravidanza. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto alla cantante i complimenti per la sua straordinaria bellezza. Per Levante si tratterà della prima figlia attesa insieme al compagno, Pietro Palumbo, avvocato siciliano con cui ha iniziato a frequentarsi circa due anni fa.

“È stato un grandissimo colpo di fortuna.

Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare”, ha raccontato la cantante, e ancora: “Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano.

Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”.

Levante: la gravidanza

Levante ha annunciato via social di essere incinta con una lettera commovente dedicata alla sua bambina. Per il momento la cantante ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla gravidanza. “Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”, aveva scritto nel post via socail in cui aveva annunciato di essere al quinto mese di gravidanza.

Levante: la vita privata

Levante in passato ha vissuto un’importante storia d’amore con il collega Diodato. La cantante ha sempre preferito proteggere la sua privacy e ha atteso ben 5 mesi prima di annunciare la sua gravidanza. Finora la cantante ha anche preferito tacere in merito alla sua relazione con Pietro Palumbo e la loro vita privata.