L'evento IoT a Milano: così si trasforma il futuro delle imprese

Milano, 21 nov. (askanews) – La riforma Impresa 4.0 del 2017 ha istituito un Punto Impresa Digitale in ogni Camera di Commercio come sportello di orientamento alle imprese verso la transizione digitale e sostenibile. Con oltre 13mila imprese servite, tra cui diverse migliaia beneficiarie di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti, il PID della Camera di Milano Monza Brianza e Lodi copre con particolare attenzione le tematiche di digital marketing, anche con un progetto verticale sull’export, software gestionali con approfondimenti sull’analisi dati, e regolamentazione ESG.

Nelle parole del Vice Segretario di Camera, Dott. Sergio Rossi: “Da anni Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi è impegnata nel promuovere l’innovazione tecnologica e digitale presso le imprese, attraverso il Punto Impresa Digitale, strumento riconosciuto e concreto di informazione, formazione e adozione dell’agenda 4.0. Questo evento segna l’inizio di una nuova stagione di servizi a supporto delle PMI in tema di automazione, robotica e internet of things, grazie all’importante collaborazione avviata con Arduino. Insieme a loro, l’obiettivo è predisporre e mettere a disposizione in questi ambiti attrezzature, spazi e materiali per farci carico del primo miglio dei processi di innovazione 4.0, la fase esplorativa che soprattutto per le micro e piccole imprese è la più rischiosa e meno coperta dagli operatori del mercato”.

La due giorni del 20 e 21 novembre 2024 dedicata all’automazione, all’Internet of Things e all’open source è finalizzata ad avviare le imprese verso innovazioni 4.0 e 5.0. L’obiettivo è mostrare a micro, piccole e medie imprese i benefici attesi e le buone pratiche da seguire, puntellati da testimonianze di successo di altri imprenditori, e metterli in contatto con i diversi operatori della filiera.

Marcello Majonchi, Chief Product Officer di Arduino, ha dichiarato: “Siamo felici di partecipare a questa iniziativa con la Camera di Commercio di Milano e il Punto Impresa Digitale. La nostra missione è rendere accessibile l’innovazione a tutte le aziende, dalle grandi realtà industriali alle PMI, offrendo strumenti pratici e supporto concreto. L’ecosistema Arduino si distingue per la sua capacità di facilitare la prototipazione rapida e lo sviluppo di soluzioni IoT per il monitoraggio e l’automazione, trasformando idee in applicazioni reali in tempi brevi. Grazie a questa collaborazione, puntiamo a offrire, anche grazie alla nostra rete di integratori sul territorio, formazione, risorse e tecnologie all’avanguardia per aiutare le aziende a cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’Industria 4.0”.

Gli imprenditori che hanno partecipato all’evento IoT di Milano hanno trovato motivazione e spunti per rivedere e migliorare i propri processi, con la consapevolezza di poter accedere a una vasta gamma di tecnologie.