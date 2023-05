Lewis Hamilton si oppone alla legge "non dire gay" della Florida: indosserà un casco arcobaleno

Lewis Hamilton non è soltanto un campione della Formula 1, ma anche uno dei personaggi più influenti nel mondo dello sport in generale. Il fenomeno inglese tante volte in passato si è speso a favore dei diritti umani e anche questa volta non è rimasto in silenzio di fronte a quella che ritiene essere un’ingiustizia.

Lewis Hamilton contro la legge “non dire gay”: di cosa si tratta

Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis non nutre della simpatia di Lewis Hamilton. Il politico è sotto accusa per l’approvazione di una legge che è stata ribattezzata dai critici “Don’t Say Gay Law” che vieta alle maestre dello Stato di discutere a scuola della sessualità e dell’identità di genere con gli studenti più piccoli. Il campione inglese non ci sta e, mentre si prepara per correre il Gp della Florida, non rimane indifferente ad un tema che lui ritiene essere importante.

Hamilton indosserà un casco speciale nel prossimo Gp

“Ho letto e sentito alcune decisioni prese dal governo e non sono d’accordo e non le sostengo” – ha dichairato Hamilton – “Continuo a stare dalla parte della comunità LGBTQ. Mentre sono qui, continuerò a sostenere la comunità anche solo per il fatto di essere qui.” Per sotenere ancora meglio la causa, il pilota Mercedes ha fatto sapere di avere pronto un casco speciale con i colori arcobaleno: “Non sono gli abitanti di Miami a prendere queste decisioni, ma le persone al governo e questo è il problema.”