L'Ex direttore dell'Fbi Comey, che accusò Trump, incriminato

New York, 26 set. (askanews) – L’ex direttore dell’Fbi James Comey, che accusò Trump, è stato incriminato per falsa dichiarazione e ostruzione alla giustizia e rischia fino a cinque anni di carcere, lo ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in un comunicato.

L’indagine su Comey punta ad accertare se abbia fatto false dichiarazioni durante la sua testimonianza al Congresso del 30 settembre 2020 sulla sua gestione dell’indagine sull’ingerenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 in cui Trump superò di poco Hillary Clinton.

I procuratori, secondo il diritto penale, generalmente hanno solo cinque anni di tempo esatti per presentare un’accusa.

Comey ha affermato di essere innocente e di essere pronto a dimostrarlo in tribunale.

“Io e la mia famiglia sappiamo da anni che opporsi a Donald Trump ha un prezzo, ma non potremmo immaginare di vivere in un altro modo. Non vivremo in ginocchio, e non dovreste farlo nemmeno voi. Una persona a cui voglio molto bene ha recentemente detto che la paura è lo strumento di un tiranno, e ha ragione, ma io non ho paura, e spero che non ne abbiate nemmeno voi.” ha dichiarato con un video sul suo profilo Instagram aggiungendo di avere il cuore spezzato per il Dipartimento di Giustizia, ma anche di avere grande fiducia nel sistema giudiziario federale.”

L’ex direttore dell’FBI dovrebbe consegnarsi alle autorità venerdì.