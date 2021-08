L’ex presidente afghano Ashraf Ghani: tornerò presto

Roma, 18 ago. (askanews) – Con un video messaggio l’ex presidente afgano Ashraf Ghani ha confermato di essere negli Emirati ma ha rivelato di essere in trattative per un suo ritorno nel Paese.

“Ho un messaggio importante per voi. Non ho intenzione di rimanere in esilio. Ho dovuto abbandonare il Paese per evitare uno spargimento di sangue, ma sono in trattative per tornare in Afghanistan. Sto facendo tutti gli sforzi necessari per assicurare la giustizia e la salvaguardia degli afgani in tutto il paese.

Stava per accadere quello che è successo 25 anni fa, la dignità dell’Afghanistan doveva essere assicurata” ha detto Ghani aggiungendo: “Se non avessi lasciato il Paese, ancora una volta il presidente afgano sarebbe stato giustiziato davanti agli occhi del popolo”.