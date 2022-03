L’ex presidente Medvedev: “Russia potrebbe usare armi nucleari in quattro casi”

Non si dissolve lo spettro del ricorso ad armi nucleari nella guerra in Ucraina: Medvedev ha elencato i quattro casi in cui la Russia potrebbe usarle.

Il vice segretario del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo Dmitry Medvedev ha reso nota la lista dei quattro casi che potrebbero indurre la Russia a utilizzare le armi nucleari elencati dalla Pravda Ucraina che ha citato l’Agenzia di propaganda russa Rbc.

Medvedev, quando la Russia userà le armi nucleari

Secondo l’ex capo del Cremlino, la Federazione potrebbe ricorrere al nucleare non solo se il proprio territorio venisse direttamente colpito da armi analoghe, ma anche se queste fossero usate contro i suoi alleati. Questi dunque i primi due casi per cui Putin potrebbe ordinare l’utilizzo della potenza atomica. Il terzo riguarda un’invasione delle infrastrutture critiche a seguito della quale le forze di deterrenza nucleare russe sarebbero paralizzate mentre il quarto un atto di aggressione contro la Russia o i suoi alleati che minacci l’esistenza del paese.

“Nessuno vuole una guerra, tanto meno una guerra nucleare, che è una minaccia per l’esistenza stessa della civiltà umana” ha aggiunto Medvedev. Nell’affermare che “quegli analisti che affermano, forse un po’ cinicamente, che lo sviluppo delle armi nucleari ha impedito un numero enorme di conflitti hanno ragione“, ha poi sottolineato che l’attuale crisi è peggiore di quanto non fosse durante la Guerra Fredda.

Shoigu: “Forze nucleari pronte”

Lo stesso ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha ribadito che occorre tenere pronte al combattimento le forze nucleari.

“Le priorità sono le armi a lungo raggio a guida di precisione, l’hardware dell’aviazione e il mantenimento della prontezza di combattimento delle forze nucleari strategiche“, ha infatti dichiarato.