Lezioni di sesso con il compagno: come la mamma “addestrava” la figlia 12enne

Una mamma nei guai per aver "insegnato" alla figlia a fare sesso con il suo compagno per dargli piacere.

Una mamma avrebbe dato “lezioni di sesso” alla figlia di 12 anni facendola abusare dal suo compagno (coetaneo della donna). La madre della ragazzina ora è nei guai per ovvi motivi. Il tutto era per dare piacere all’uomo L’episodio choc è accaduto nell’estate del 2019 in provincia di Treviso.

Come si legge dal Gazzettino il pm Barbara Sabbatini ha chiuso le indagini e ora la coppia potrebbe essere rinviata a giudizio per violenza sessuale su minore. Sarebbe stata la stessa donna a spingere la figlioletta a fare sesso con l’uomo. È stata la stessa 12enne a raccontare quanto accaduto; nella sua perizia la psicologa ha ritenuto credibile le sue dichiarazioni.

Mamma “insegna” figlia a fare sesso col compagno: le confessioni della bambina

Come informa Leggo, gli episodi di violenza sessuale sarebbero stati resi note nel 2020, quando la ragazzina raccontò alla nuova compagna del papà di quanto era stata costretta a subire. I genitori della bambina sono infatti separati da diversi anni. L’uomo accusato di violenze sulla minore risulta essere una persona facoltosa e praticante delle arti marziali.

L’interesse dell’uomo da parte della ragazzina

L’uomo avrebbe mostrato interesse nei confronti della ragazzina, fino a chiedere alla madre alcune immagini “hot” della minorenne.

La donna sarebbe stata consenziente. Alla fine, l’uomo avrebbe chiesto un incontro con la ragazzina. La madre, in tale occasione avrebbe chiesto alla figlia di indossare un intimo sexy, dicendo di raggiungerla fino a consumare un rapporto dinanzi a lei. Adesso, la minore vive assieme al padre, il quale ha ottenuto l’affido esclusivo sulla figlia.