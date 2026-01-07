LG presenta il robot domestico che cucina e lava al Ces di Las Vegas

Las Vegas (Nevada), 7 gen. (askanews) – “Facilito comodità e comfort”. Si auto presenta così CLOiD, l’ultimo robot domestico di LG, dal Ces, Consumer electronics show, di Las Vegas. Fra i compiti in grado di eseguire elenca di tutto, dal riscaldare il croissant a sparecchiare la tavola.

“Il nostro obiettivo per CLOiD è semplice, ma ambizioso – spiega Brandt Varner, di LG Electronics – semplificare la vita svolgendo compiti complessi, arricchire le attività per renderle ancora più piacevoli”.

L’umanoide domestico porta la tecnologia “Physical AI” nelle case in cucina (prende cose dal frigo, mette in forno), in lavanderia (avvia la lavatrice, piega i vestiti), può aprire porte e spostare oggetti. Grazie ad una testa con display animato e un cuore alimentato dall’IA generativa può comunicare in linguaggio naturale e mostrare espressioni facciali.

Fra le altre novità presentate da LG anche un televisore a parete ultrasottile con uno spessore di appena 9 mm, dotato della nuova tecnologia Hyper Radiant Color Tech di LG che migliora la qualità dell’immagine.