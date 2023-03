Lgbt: Fassina, 'sinistra dica no a maternità surrogata'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La sinistra coerente con le sue radici umaniste si dovrebbe impegnare per approvare il certificato europeo di filiazione e, al tempo stesso, per far diventare reato universale l’affitto di una madre e la vendita del suo 'prodotto'. Invito ad una rifl...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "La sinistra coerente con le sue radici umaniste si dovrebbe impegnare per approvare il certificato europeo di filiazione e, al tempo stesso, per far diventare reato universale l’affitto di una madre e la vendita del suo 'prodotto'. Invito ad una riflessione il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico". È quanto scrive Stefano Fassina, presidente dell’Associazione Patria e Costituzione, in un post su Facebook dove pubblica un articolo di Antonio Gramsci "sulla vendita delle ovaie di fanciulle povere alle ricche signore".