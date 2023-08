Lgbt: Grimaldi (Avs), 'adesivo omofobico su manifesto funebre a Pinerolo, odio senza pudore'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Adriano era un nostro compagno e amico. Adriano Canese e Corrado Brun sono nostri compagni e amici. La loro storia è una storia di amore e oggi ciò che attraversano è la morte, il lutto, il dolore. Solo questo conta e dovrebbe contare per qualunque essere umano. Invece l'odio omofobico non sa fermarsi di fronte a nulla". Lo afferma Marco Grimaldi, dell’Alleanza Verdi Sinistra, sull’episodio avvenuto a Pinerolo con un adesivo omofobo ‘froci’ sul manifesto funebre di Adriano Canese.

"È un odio omofobico che non ha pudore – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – che non ha rispetto, che non ha pietà. E noi non avremo pietà nei confronti di questo odio e di chi lo esercita e lo alimenta".